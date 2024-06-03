Küçükçekmece’de bina yıkılmıştı... Cadde trafiğe açıldı!
Küçükçekmece’de dün sabah saatlerinde çöken binanın enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından binanın bulunduğu cadde trafiğe bu sabah itibariyle trafiğe açıldı.
Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde dün sabah saat 08.40 sıralarında 3 katlı bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.
Çökme sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çökme sonrası 1 kişi hayatını kaybederken bina enkazından 8 kişi yaralı olarak çıkarıldı.
YAN TARAFINDA BULUNAN BİNADA YIKILDI
3 katlı binanın çökmesi olayı sonrası yan tarafta bulunan ve tedbir amaçlı olarak boşaltılan 3 katlı bina kontrollü bir şekilde yıkıldı.
Enkazlar ile molozların temizleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından cadde yeniden araç ve yaya trafiğe açıldı.
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