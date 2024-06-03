Küçükçekmece’de bina yıkılmıştı... Cadde trafiğe açıldı!

Yayınlanma: 03.06.2024 - 09:49

Güncelleme: 03.06.2024 - 10:10

Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde dün sabah saat 08.40 sıralarında 3 katlı bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

Çökme sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çökme sonrası 1 kişi hayatını kaybederken bina enkazından 8 kişi yaralı olarak çıkarıldı.

YAN TARAFINDA BULUNAN BİNADA YIKILDI

3 katlı binanın çökmesi olayı sonrası yan tarafta bulunan ve tedbir amaçlı olarak boşaltılan 3 katlı bina kontrollü bir şekilde yıkıldı.

Enkazlar ile molozların temizleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından cadde yeniden araç ve yaya trafiğe açıldı.