Güney Afrika'da bina çökmesi sonucu beş kişi öldü, onlarca kişi mahsur kaldı

Yayınlanma: 07.05.2024 - 10:58

Güncelleme: 07.05.2024 - 10:58

Salı günü erken saatlerde kurtarma ekipleri Güney Afrika'nın George kentinde çok katlı bir bina çöktü. Enkaz altında kalan beş kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de mahsur kaldı. Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa kurbanların ailelerine başsağlığı diledi ve çökmeyle ilgili kapsamlı bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu.

Başkanlık ofisinden yapılan açıklamada, "Soruşturmalar topluma bir kapanış sağlamalı ve gelecekte bu tür felaketleri önlemelidir" denildi.

Yerel yetkililere göre, inşaat çöktüğünde şantiyede olan 26 inşaat işçisi enkazdan çıkarıldı, 49 işçi ise hala kayıp.

Western Cape'in afet yönetimi şefi Colin Deiner olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Öncelikle sesleri duyduğumuz bölgelere odaklanıyoruz" dedi.