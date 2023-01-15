Küçükçekmece'de çatı yangını
İstanbul Küçükçekmece'de 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, saat 19.30 sıralarında, Yeşilova Mahallesi Fırat Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın çatısında çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek bütün çatıyı sararken, binada bulunanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.
İhbar üzerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevli yanan çatıya müdahale etti.
Ekiplerin kısa süreli çalışması sonrası yangın söndürüldü.
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