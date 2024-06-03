Küçükçekmece’de çöken binanın sahibine tutuklama talebi

Yayınlanma: 03.06.2024 - 18:05

Güncelleme: 03.06.2024 - 18:06

Küçükçekmece’de 1988 yılında yapıldığı öğrenilen 4 katlı bina 2 Haziran’da bir anda çökmüş, olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralanmıştı.

Olaya ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma çerçevesinde aralarında bina sahibi Hacı Murat G.’nin de bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

TUTUKLAMA TALEBİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bina sahibi Hacı Murat G., savcılıkta verdiği ifadenin ardından ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

Gerekçede ise, "Binanın zemin katında bulunan iş yeri sahiplerinin binanın sallandığına ilişkin beyanlarına karşın resmi mercilere binanın çürük olup olmadığı yönünde herhangi bir başvuruda bulunmadığı, binasında oturan ve çevredekilerin güvenliği açısından binanın sağlamlığı ve güçlendirilmesi için herhangi bir özel şirketle de görüşme yapmadığı, bunun yanısıra binanın resmi planlarında zemin kat üzerinde 3 kat gözükmesine rağmen fiilen zemin katın üzerinde 4 kat olduğunun görüldüğü ve bu hususun mülk sahibi tarafından da bilindiği, bilinmesine rağmen bu konu hakkında da inceleme veya imarı konusunda resmi mercilere herhangi bir başvuruda bulunmadığı, bu eylemleriyle mülkü olan binanın yıkılmasında ve içerisinde yaşayanların ölmesinde ve yaralanmasında kusurlu olduğu" ifadelerine yer verildi.

Döner dükkanını 2021’de tadilat yaparak faaliyete geçirdiği belirlenen Özcan K. adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilirken, döner dükkanının şu anki sahipleri İbrahim D. ile eşi Özge A.D. ise savcılıkta verdikleri ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan, bina enkazında yapılan ilk bilirkişi incelemelerine göre kolon veya kiriş kesme yapılmadığının tespit edildiği öğrenildi.