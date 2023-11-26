Küçükçekmece'de deniz taştı!

Küçükçekmece'de gece etkili olan fırtınanın ardından dalgalarla taşınan deniz suyu, bir sitenin bahçesine doldu.

DHA
Yayınlanma: 26.11.2023 - 19:30
Küçükçekmece'de deniz taştı!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da fırtına ve sağanak yer yer etkili olmaya devam ediyor.

Gece saatlerinde artan ve denizde de etkisini gösteren fırtına nedeniyle dev dalgalar oluştu. Sabah saatlerinde dalgalarla taşınan deniz suyu, Küçükçekmece Fatih Mahallesi’nde deniz kenarında bulunan sitenin bahçesine su dolmasına neden oldu.

"HER YIL OLAN ŞEY"

Site sakini Ekrem Karaçay, "Sabah saatlerinde, lodosla deniz suyu sitenin ön tarafına taştı. Binanın boş alanıydı bu taraf. 1-2 günde çekilir bu su. Her yıl olan bir şey" dedi.

Sitede yaşayan Çınar Der ise, "Gece çok fazla fırtına oldu, çatılardan bir şeyler düştü. Buraları hep su bastı." diye konuştu.


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