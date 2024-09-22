Küçükçekmece’de derbi sonrası taraftar kavgası
Küçükçekmece’de derbi maçı sonrası trafikte galibiyeti kutlayan Galatasaraylı taraftarlarla Fenerbahçeli taraftarlar arasında kavga çıktı. Yumrukların konuştuğu kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Küçükçekmece İstasyon Mahallesi Yarımburgaz Caddesi üzerinde iddiaya göre, Küçükçekmece’de Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası galibiyeti kutlamak için arabada Galatasaray marşı açan kişilerle Fenerbahçe taraftarı arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası iki tarafında araçlardan inmesiyle tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.
Yoldan geçen sürücüler, kavgayı ayırmak için müdahale etmeye çalıştı. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Günde kaç asgari ücret harcanıyor?
- Galatasaray, Fenerbahçe'nin Kadıköy serisini bitirdi!
- 'AK Parti'yi gözden düşürür'
- Köyde 'yıldırım' faciası
- Metin Arolat’ın cenazesi ablasına teslim edildi
- Borçtan kurtulmak isterken 800 bin lira dolandırıldılar!
- Aile para karşılığında istismara göz yummuş!
- CHP'li Ün: Bizzat rica ettim ve sürecin takipçisi oldum
- Beş çayının yıldızı: Patlıcanlı börek tarifi
- Jose Mourinho'dan flaş açıklama!