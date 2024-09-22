Küçükçekmece’de derbi sonrası taraftar kavgası

Yayınlanma: 22.09.2024 - 11:17

Güncelleme: 22.09.2024 - 11:17

Küçükçekmece İstasyon Mahallesi Yarımburgaz Caddesi üzerinde iddiaya göre, Küçükçekmece’de Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası galibiyeti kutlamak için arabada Galatasaray marşı açan kişilerle Fenerbahçe taraftarı arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası iki tarafında araçlardan inmesiyle tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Yoldan geçen sürücüler, kavgayı ayırmak için müdahale etmeye çalıştı. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.