Küçükçekmece'de İETT otobüsü yoldan çıktı: Bariyere ve yön levhalarına çarptı
Küçükçekmece'de şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü yoldan çıktı. Bariyere ve yön levhalarına çarpan İETT otobüsünde yolcu olmadığı öğrenildi
Kaza, sabah erken saatlerde Halkalı Merkez Mahallesi Koru Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre sefere başlamak için yola çıkan İETT otobüsünün şoförü henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kayan İETT otobüsü yol kenarında bulunan yön levhalarına ve bariyerlere çarptı.
Şoför kazayı yara almadan atlatırken, otobüste yolcu olmadığı öğrenildi.
Video Haberler
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
- Köpek ile keçinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
- o anları su altı kamerasıyla kaydetti
- Antikanın tanımı da değişiyor
- 12 yıl sonra saçına makas değdi
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Yardımına Belediye ekipleri yetişti
- Karpuz tarlasında çalışarak dünya şampiyonu oldu
- 'Kuzular firarda'
En Çok Okunan Haberler
-
- İYİ Parti'den açık davet
- Aysel Tuğluk tahliye edildi: İşte ilk fotoğraf
- CHP'den yanıt geldi
- CHP ve Soylu arasında 'eşkıya' kavgası
- Kıvrak'tan Beşiktaş'la anlaşan Güneş'e olay gönderme!
- 'Randevu vermeyin' dedi, seçim tarihi tahmininde bulundu
- Samsung’un katlanabilir telefonu için yolun sonu göründü
- Maden faciasında yeni gelişme
- İşte 'En başarılı büyükşehir belediye başkanları'
- Saray'ın davetine yönelik açıklama