Küçükçekmece'de iki grup arasında silahlı çatışma

25 Aralık 2021 Cumartesi, 05:46

Olay, gece yarısı İnönü Mahallesi Maslak Çeşme Caddesi'nde bulunan bir otoparkta meydana geldi. İddiaya göre, otoparka iki otomobille gelen grup, otoparkta rastgele ateş açmaya başladı. Otoparkta bulunanların karşılık vermesi üzerine çıkan silahlı çatışmada ortalık savaş alanına döndü. Silahlı çatışmanın ardından saldırıyı gerçekleştiren grup olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Çatışmada şans eseri ölen veya yaralanan olmazken, otoparktaki birçok otomobile kurşun isabet etti. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede 50'ye yakın mermi kovanı bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan silahlı saldırganların yakalanması için harekete geçti.