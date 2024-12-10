Küçükçekmece'de kadın cinayeti! Boşanma aşamasındaki eşini katledip, üvey oğlunu yaraladı
Küçükçekmece'de boşanma aşamasındaki eşini bıçakla katleden saldırgan, üvey oğlunu da yaraladı. Şüpheli, olaydan kısa süre sonra suç aletiyle birlikte yakalandı.
İstanbul Küçükçekmece’de M.E.A. adındaki erkek, boşanma aşamasındaki eşi M.A.’yı evde bıçakladı. Olaya müdahale eden oğlu M.A.'nın oğlu B.K. ise şüpheli tarafından bıçaklanarak yaralandı.
M.E.A., olay sonrası kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan M.A., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, B.K.’nın tedavisi sürüyor. Polis, şüpheli M.E.A.’yı Küçükçekmece Gölü mevkiinde, olayda kullandığı bıçakla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli M.E.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: #küçükçekmece #kadın cinayeti
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