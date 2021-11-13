Küçükçekmece'de kadın cinayeti: Eski eşini tabancayla katletti!
Küçükçekmece'de Sedat K., yaklaşık 1 yıl önce ayrıldığı eski eşi ve 2 çocuğunun annesi Gülsüm Yarış'ı (38), tabanca ile öldürdü.
Olay, saat 10.00 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi'nde bulunan apartman dairesinde yaşandı. İddiaya göre, Gülsüm Yarış yaklaşık 1 yıl önce eşi Sedat K.'dan boşandıktan sonra Şanlıurfa'dan İstanbul'da ailesinin yaşandığı apartmana taşındı. Çocuklarını görmeye eski eşinin yaşadığı Halkalı Merkez Mahallesindeki eve gelen Sedat K. tabancayla, Yarış'a evin içindeyken başına bir el ateş etti.
2 çocuk annesi kadın kanlar içinde yerde kalırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları ilk inceleme kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
ANNENİN FERYADI: KIZIM KORKUDAN BOŞANDI, EVE GELDİ
Yaşananların ardından polis ekiplerince olay yerine çağrılan kadının annesi Fadime ve babası Celal Yarış sinir krizi geçirdi. Dakikalarca gözyaşı döken anne ve baba, çevredeki vatandaşlar ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle sakinleştirildi.
Silah sesleri duyup eve koşan Gülsüm Yarış'ın annesi Fadime Yarış acı haberle yıkıldı. Acılı aile gözyaşlarına boğuldu.
Anne Fadime Yarış, "Kızım korkudan boşandı. Eve geldiğinde içeri almaya korkuyordu. Dün geldi bir çocuğunu aldı. Kızım, "alsın, yeter ki buradan gitsin" dedi. Daha sonra sabah gelip diğer çocuğu almak istediğini söyledi. Çocuğun uyuduğunu söyledim. Kızım da akşam halası hasta diye onun yanına gitmişti. Sabah saat 07.00'de adam bir daha geldi, kapıda geziyor. Daha sonra kızım geldi "anne karnım aç" dedi. Yavrum kahvaltı edecekti, bir de baktım tak, bir ses geldi. Kızım gitti, evimi yıktı." diye konuştu.
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