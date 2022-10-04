Küçükçekmece'de madde kullandıktan sonra olay çıkaran kişiye polis müdahale etti
Küçükçekmece'de madde kullandığı iddia edilen kişi, evin penceresinden eşyaları attıktan sonra elinde bıçakla çevreye tehditler savurdu. Çevre sakinlerine korku dolu dakikalar yaşatan bu kişi, özel harekat polislerinin operasyonu ile gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi 326. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, madde kullandığı belirtilen kişi, pencereden çıkarak sokağa evdeki eşyaları atmaya başladı.
Bir süre sonra çevreye hakaretler yağdıran şüpheli, pencerenin camını kırarak tehditler savurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine sokağa gelen polis ekipleri, bu kişiyi ikna etmek için çalışma başlattı.
Çalışmalara rağmen ikna olmayan kişi, özel harekat polisinin operasyonu ile gözaltına alındı.
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