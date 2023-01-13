Küçükçekmece'de sokak ortasında silahlı saldırı!
Küçükçekmece'de iddiaya göre, alacak verecek meselesi yüzünden iki kişi tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle alacaklı olan taraf diğerine silahla saldırdı. Olay sonrası ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul Küçükçekmece Yarımburgaz Mahallesi'nde dün saat 17.40 sıralarında aralarında alacak verecek meselesi bulunan iki kişi, bir işyerinde buluştu.
Kısa süre içinde iki kişinin arasında tartışma çıktı. Büyüyerek sokağa taşan tartışmada alacaklı olduğunu iddia eden kişi, karşısındaki kişiye silahla ateş etti.
Hırsını alamayan saldırgan tartıştığı kişi tekmeledi. Ardından saldırgan olay yerinden kaçarken, tartıştığı kişi kanlar içinde yere düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kişi ameliyata alındı.
Olay yerinde inceleme yapan polisler, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'li Özgür Özel, Süleyman Soylu dosyasını açtı
- 'Seni yargılamayan şerefsizdir'
- Bir sigara grubundan indirim
- Olaylı derbide yaralanan Göztepe taraftarı, taburcu oldu
- Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
- 'Anıtkabir yakılacak, Fethullah Gülen gelecek'
- Askerlikte yeni dönem başlıyor
- Burhan Çaçan yaşamını yitirdi
- Kalabalığın arasına dalan araç beş kişiyi öldürdü
- Emin Şen'den ilk açıklama!