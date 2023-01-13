Mersin'de kadın cinayeti: Silahla katletti!

Mersin’in Tarsus ilçesinde Mehmet Ekinci, evli olduğu kadın Emine Ekinci’yi tabancayla vurarak öldürdü.

DHA
Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 08:31
Mersin'de kadın cinayeti: Silahla katletti!
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Mersin'in Tarsus ilçesi Çağlayan Mahallesi’nde meydana gelen olayda Mehmet Ekinci, evli olduğu kadın Emine Ekinci ile evde tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Ekinci, tabanca ile Emine Ekinci'ye defalarca ateş edip kaçtı.

Silah seslerini duyup eve gelen komşuları Emine Ekinci’yi yaralı bir şekilde görünce 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Ekinci, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Emine Ekinci’nin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi Mehmet Ekinci, evinin yakınlarında cinayette kullandığı değerlendirilen tabanca ile polis tarafından yakalandı.

Şüpheliyi emniyete götüren polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.


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