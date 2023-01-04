Küçükçekmece'de şüpheliyi vuran polis serbest bırakıldı
İstanbul Küçükçekmece'de 25 yıl 4 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheliyi bacağından vuran polis memuru M.F.Ç., savcılıkta ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde 2 Ocak Pazartesi günü taşkınlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınmak istenen şüpheli F.A., polislere direndi. Polis memuru M.F.Ç., bu sırada şüpheliyi bacağından vurdu.
SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI
Yapılan sorgulamada F.A. hakkında, farklı suçlardan 25 yıl 4 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı yaralama olayıyla ilgili polis memuru M.F.Ç. hakkında soruşturma başlattı.
SERBEST KALDI
Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen polis memuru, savcılıkta ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
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