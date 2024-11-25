Küçükçekmece'de teknede erkek cesedi bulundu
Küçükçekmece'de Menekşe Deresi'nde teknede erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, balıkçılar, dereyle denizin buluştuğu noktada sahile bağlı, kullanılmayan tekneden gelen kokular üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Sağlık ekipleri teknenin içerisinde hareketsiz duran kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri, olay yerinde yaptığı ilk incelemede, üzerinden kimlik çıkmayan cesedin 45 yaşlarında bir erkeğe ait olduğunu tespit etti.
Yapılan incelemelerin ardından cansız beden, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Etiketler: #küçükçekmece #ceset #tekne
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