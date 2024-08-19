Küçükçekmece'de yıkım sırasında bitişikteki binanın duvarının olmadığı ortaya çıktı
İstanbul Küçükçekmece'de 5 katlı bir binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapıldı. Yıkım sırasında bitişiğindeki binanın terasında bulunan ve kafenin duvarının olmadığı ortaya çıktı. Ykım sırasında başka bir binanın duvarlarında da çatlak oluştuğu iddia edildi.
Olay, İnönü Mahallesi, Halkalı Caddesi'nde meydana geldi.
Kentsel dönüşüm kapsamında 5 katlı binanın yıkımına başlandı. Yıkım sırasında 5 katlı binanın bitişiğinde bulunan 2 katlı binanın 2. katının bir bölümünde duvar olmadığı ortaya çıktı.
Kafe olarak kullanılan katın bir bölümüne inşaat sırasında duvar örülmediği ve bitişikteki 5 katlı binanın duvarına alçıpanla dekor yapıldığı anlaşıldı.
"YIKIM SIRASINDA DUVARDA ÇÖKME OLDU"
Kafe sahibi Murat Yalçınkaya, "Yıkım esnasında mutfak ve bar kısmı zarar gördü. Aslında duvarlarımız değil de alçıpanlar vardı, dekorlarımız vardı, yıkım olduğunda duvarda bir çökme oldu.Hatta çalışanlar vardı. Kimse zarar görmedi çok şükür. Ama görebilirdi. Mutfak ve barı kullanamıyorum aktif bir şekilde.
Maddi bir zararımız da var burada. Ön salon kısmının duvarlarında da zarar var. Orada bir patlama var. Bir kısmının karşılanacağı bir kısmının karşılanmayacağı söyleniyor. Tuvalet kısmında bir boru patlaması oldu onu çözdüler ama dediğim gibi maddi bir zararımız var işletmemizde müşteri kaybımız var. Geçen sürede kayıplarımız ne olacak onu da bilmiyoruz. Gerekli belediyede kime ne şikâyette bulunmamız gerekiyorsa şikâyetimizde bulunacağız tabi ki" diye konuştu.
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