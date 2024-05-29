Küçükçekmece’de metrobüste yangın

Küçükçekmece’de metrobüste yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.05.2024 - 16:39
Küçükçekmece’de metrobüste yangın
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Küçükçekmece'de, metrobüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Beylikdüzü-Söğütlüçeşme hattındaki metrobüs, Beşyol Metrobüs Durağı'nda henüz belirlenemeyen nedenle motor kısımından yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kısa sürede söndürdü, metrobüs çekici yardımıyla kaldırıldı.

Yangın nedeniyle bir süre aksayan seferler normale döndü.


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