Kudüs Valisi olmak istediğini söylemişti... İçişleri Bakanı Çiftçi'den bir açıklama daha: 'Kudüs'ün özgürlük davasını kalbimizde taşıyacağız'

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen "Türkiye Münazara Yarışması Büyük Türkiye Finali" programına katıldı.

Türkiye Münazara Yarışması Büyük Türkiye Finali'nde gençlerle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Çiftçi, "Sizler; düşünen, okuyan, araştıran, delil arayan, sözünü edep ile söyleyen bir gençlik yürüyüşünün sancaktarlarısınız. Bu tablo güçlüdür, umut vericidir ve Türkiye Yüzyılı gençliğinin ayak sesleridir" dedi.

"BİR LİSE KÜRSÜSÜNDE BAŞLAYAN SÖZ DÜNYA KÜRSÜLERİNE ULAŞTI"

Çiftçi, bu kürsülerin, bu fikir meydanlarının ülkenin tarihinde çok anlamlı bir karşılığı olduğunu belirterek, "Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 1972 yılında İstanbul İmam Hatip Okulu öğrencisiyken katıldığı Liselerarası Münazara Yarışması’nda arkadaşlarıyla birlikte birincilik kazandı. İşte o gün bir lise kürsüsünde başlayan söz, yıllar sonra millet kürsüsünde, devlet kürsüsünde, dünya kürsülerinde hakikati haykıran bir liderlik duruşuna dönüştü. Davos'ta haksızlık karşısında yükselen 'one minute' oldu. Birleşmiş Milletler kürsüsünden yükselen 'Dünya beşten büyüktür' oldu" diye konuştu.

Bu duruşun küresel adaletsizliğe karşı güçlü bir vicdan çağrısı olarak tarihe geçtiğini vurgulayan Çiftçi, "Mazlum milletlerin yüreğine umut oldu. Türkiye'nin artık kendi içine kapanan bir ülke olmadığını; hakkı savunan, adaleti dillendiren, insanlık adına cümle kuran büyük bir devlet olduğunu gösterdi. Buradan kendinize büyük bir pay çıkarın. Bugün savunduğunuz her fikir, yarın milletinize hizmet edecek büyük bir iddianın ilk adımı olabilir. Bugün gösterdiğiniz cesaret, yarın Türkiye’nin sesi olacak bir duruşa dönüşebilir" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE YÜZYILI FİKİR SAHİBİ GENÇLERİN YÜZYILIDIR"

Çiftçi, dijital çağın gençlere önemli fırsatlar sunduğunu ancak hakikat ile yalanın aynı hızla yayıldığı bu dönemde ayakta kalmanın güçlü maneviyat, sağlam karakter, aidiyet bilinci ve eleştirel düşünceyle mümkün olduğunu söyledi.

Çiftçi, "Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde Türkiye'nin büyük dönüşümler yaşadı. Artık kendi gücüne yaslanan, kendi istikametini çizen bir Türkiye var. Cenab-ı Hakk'ın izniyle bu yürüyüş şimdi de bizleri Türkiye Yüzyılı vizyonu ile Büyük ve Güçlü Türkiye idealine götürecektir. Türkiye Yüzyılı, gençliğin yüzyılıdır; fikir sahibi gençlerin, ahlaklı ve donanımlı gençlerin yüzyılıdır. Türkiye Yüzyılı, imanına sahip çıkan, ailesine sahip çıkan, bayrağına sahip çıkan, devletine sahip çıkan gençlerin yüzyılıdır" şeklinde konuştu.

"FİLİSTİN'E OLAN DURUŞUMUZDAN ASLA TAVİZ VERMEYECEĞİZ"

Başta Filistin ve Gazze olmak üzere gönül coğrafyasının her köşesinde Türkiye'nin sözünün umutla takip edildiğini belirten Çiftçi, "Çünkü Türkiye'nin sözü, mazlumun yüreğinde bir güven, mahzun coğrafyalarda bir dua insanlığın vicdanında bir çağrı olarak karşılık buluyor. İşte bu yüzden bizim duruşumuz da sözümüz de hassasiyetimiz de çok kıymetlidir" dedi. Çiftçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Filistin'e olan hassasiyetimizden rahatsızlık duyanlar çıkacaktır. Kudüs'e olan bağımızdan rahatsızlık duyanlar elbette çıkacaktır. Gazze'de insanlığın gözleri önünde yaşanan soykırıma karşı sesimizi yükseltmemizden rahatsız olanlar da çıkacaktır. Ama biz, bu duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz. Kudüs'ün özgürlük davasını kalbimizde taşıyacağız. Filistin'in acısını vicdanımızda hissedeceğiz. Gazze'nin feryadına kulak vereceğiz. Mazlumun yanında durmayı, adil bir dünya düzeni için mücadele etmeyi, insan olmanın en temel sorumluluğu olarak göreceğiz. Muhterem Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her platformda Filistin'in hakkını, Gazze'nin mazlumlarını, Kudüs'ün izzetini savunan liderlik duruşu bizlere de istikamet verecektir. Biz de aynı inançla, aynı kararlılıkla, aynı vicdanla bu hassasiyeti taşıyacağız ve bu hassasiyetimizi kimseye sorgulatmayacağız."

"GENÇLERİMİZİN HUZURU VE GÜVENLİĞİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Gençlere seslenen Çiftçi, "Unutmayın; kökü sağlam olan ağacın dalları göğe uzanır. Kökümüz iman, gövdemiz millet, dallarımız ilim, teknoloji, sanat, siyasettir. Sizler bu büyük ağacın yarına uzanan filizlerisiniz" dedi. Çiftçi, İçişleri Bakanlığı olarak gençlerin huzur içinde eğitim alabilmesi ve güvenli bir geleceğe hazırlanabilmesi için çalıştıklarını belirtti. Çiftçi, "Üniversitelerimizden şehirlerimize, dijital dünyadan sokaklarımıza kadar her alanda gayemiz aynıdır; gençlerimizin yolunu açmak, Türkiye'nin huzurunu tahkim etmek. Sizler ilimle, fikirle, ahlakla ve üretimle Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken; bizler de huzur ve güven zeminini güçlendirmek için canla başla çalışacağız" diye konuştu.

Çiftçi, konuşmasının sonunda Türkiye Gençlik Vakfı'nı tebrik etti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, konuşmaların ardından yarışmada birinci olan öğrencilere ödüllerini takdim etti. Çiftçi, birinci olan öğrencilerin umreye gönderileceğini anımsatarak, finale kalan diğer öğrencileri de umreye kendilerinin göndereceğini açıkladı.

"KUDÜS VALİLİĞİ" AÇIKLAMASI GÜNDEM OLMUŞTU

Bakan Çiftçi'nin "Benim valiyken Cenabı Hak'tan bir niyazım vardı. Rabbim bana bir gün de olsa Kudüs Valiliğini nasip et diye..." açıklaması sosyal medyada gündem olmuştu.

Çorum'da konuşan Çiftçi, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Benim valiyken bir niyazım vardı. Burada 5 sene valilik yaptıktan sonra Erzurum’a tayin oldum. 2,5 sene de orada görev yaptım. Niyazım şuydu, ‘Rabb'im 1 gün de olsa bana Kudüs Valiliği'ni nasip et’ diyeydi. Yine inanıyorum ki Cenabıhak o günleri bize mutlaka gösterecek. Ben ona bütün kalbimle inandım ve inanmaya da devam ediyorum. Geçmişte olduğu gibi yine oralar bizim olacak. Yine bizim hüküm ve tasarrufumuz altına inşallah girecek. Çünkü başımızda Recep Tayyip Erdoğan gibi bir küresel lider var. Bir dünya lideri var."