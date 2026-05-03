Kuduz aşısı tartışması: 'İddiaları doğrulayacak kesin bir veri yok bilimsel inceleme şart'

Türkiye’de hayvan sağlığı alanında kullanılan kuduz aşılarına, özellikle Hindistan kökenli “Raksharab” aşısına ilişkin tartışmalar devam ediyor. Raksharab ile ilgili özellikle kedi ve köpeklerde aşı sonrası hızlı gelişen kusma, ishal, yüksek ateş, halsizlik ve ciddi vakalarda iç kanama gibi şiddetli yan etkiler ve ölüm iddiaları gündeme gelmişti.

Cumhuriyet’e konuşan Veteriner Hekimler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gülay Ertürk, iddialarla ilgili temkinli bir yaklaşım benimsediklerini belirtti.

Ertürk, “Bahsedilen Raksharab kuduz aşısı ile ilgili zaman zaman sahadan çeşitli iddialar ve geri bildirimler geldiğini biz de duyuyoruz. Ancak şu an için bu iddiaları doğrulayacak kesin ve bilimsel verilere sahip değiliz” dedi.

Türkiye’de kullanılan aşıların belirli denetim süreçlerinden geçtiğine dikkat çeken Ertürk, “Tüm aşılar Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ithalat izni, kalite kontrol ve ruhsatlandırma süreçlerinden geçmekte. Bu nedenle ruhsatlı bir aşının genel olarak güvensiz olduğunu söylemek doğru bir yaklaşım olmaz” değerlendirmesinde bulundu. Aşı uygulamalarında ortaya çıkabilecek olumsuzlukların tek bir nedene bağlanamayacağını belirten Ertürk, “Her biyolojik üründe olduğu gibi aşı uygulamalarında da uygulama koşulları, hayvanın genel sağlık durumu, eşlik eden hastalıklar ve soğuk zincirin korunması gibi birçok faktör sonucu etkileyebilir” ifadelerini kullandı.

‘ŞEFFAF İNCELEME GEREKLİ’

Konuya ilişkin resmi kurumlara da çağrıda bulunan Ertürk, sürecin şeffaf yürütülmesinin önemine vurgu yaparak “Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumların konuyu bilimsel veriler ışığında kapsamlı şekilde araştırması gerekir” diye ekledi.