Kuduz tanısı konulan hayvanları taşıyan şüphelilerden ifade: 'Köpekleri belediye verdi'
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki hayvan barınağından kuduz tanısı yapılan köpekleri Ankara’ya taşındığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı.
Operasyonda köpekleri araçla şehre getirdiği tespit edilen M.S.D. gözaltına alındı. Aracında 13’ü yavru 27 köpek bulundu. Diğer bir şüpheli olan B.Ö.B. de önceki gün Esenboğa Havaalanı’nda yakalandı.M.S.D. ifadesinde, 29 köpeği “Yaşama Tutunan Patililer Derneği” adına getirdiğini belirtti.
Diğer şüpheli B.Ö.B. de verdiği savunmada “Belediye yetkililerine hayvanları sahiplenip sahiplenemiyeceğimizi sorduk. Yetkiler de sahiplenebileceğimizi söyledi. İmza karşılığında 29 hayvanı sahiplendik. İçlerinden iki köpek hastaydı. İmza karşılığında 29 hayvanı sahiplendik.” ifadelerini kullandı.
B.Ö.B. tutuklandı, M.S.D. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Diğer dernek üyeleri ise kararı duruşma salonunun önünde protesto etti. Çıkan tartışmada bir gazeteci hafif yaralandı. Köpeklerin kuduz testlerinin sürdüğü de aktarıldı.
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