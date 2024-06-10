Ankara Valiliği iddiaları 'ihbar' kabul etti... Tüm birimler teyakkuza geçti: Hastalık taşıyan köpekler şehre mi getirildi?
Ankara Valiliği, hastalık taşıyan köpeklerin kente getirildiğine dair iddiaların ihbar kabul edildiğini ve ilgili tüm birimlerin teyakkuza geçirildiğini açıkladı.
Sosyal medyada bir kullanıcı, Şanlıurfa'daki barınaktan çok sayıda sokak köpeğini aracına alarak Ankara'ya doğru götürdüğünü söyleyen bir video paylaştı.
Ankara Valiliği de 'hastalık taşıyan köpeklerin Ankara'ya getirildiği' yönündeki iddiaların ardından açıklama yaptı.
İHBAR KABUL EDİLDİ
Valilik iddiaların ihbar kabul edildiğini ve ilgili tüm birimlerin teyakkuza geçirildiğini bildirdi.
Ankara Valiliği’nden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Hastalık taşıyan köpeklerin ilimize getirildiğine dair iddialar ihbar kabul edilerek, Valiliğimizce, kolluk kuvvetlerimiz ve Tarım İl Müdürlüğümüz başta olmak üzere tüm birimlerimiz teyakkuza geçirilmiştir. Vatandaşlarımızın sağlığına ve diğer canlıların hayat hakkına yönelik her türlü hareket ve uygulamalarla sonuna kadar mücadele etmekte kararlıyız."
Hastalık taşıyan köpeklerin İlimize getirildiğine dair iddialar ihbar kabul edilerek, Valiliğimizce, Kolluk Kuvvetlerimiz ve Tarım İl Müdürlüğümüz başta olmak üzere tüm birimlerimiz teyakkuza geçirilmiştir.— T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) June 9, 2024
Vatandaşlarımızın sağlığına ve diğer canlıların hayat hakkına yönelik…
VALİLİKTEN YENİ AÇIKLAMA
Ankara Valiliği X hesabından yaptığı yeni paylaşımda, “İlimize getirilen hastalıklı köpekler konusuyla ilgili Emniyet Güçlerimizin yaptığı çalışmalar sonucu bulundukları yer tespit edilen hayvanlar, veteriner hekimlerimizin gözetiminde karantinaya alınmıştır” ifadelerine yer verdi.
Açıklamanın devamında söz konusu hayvanları şehre yönlendiren ve getiren kişilerin yakalanarak Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda gözaltına alındığı ve haklarında yasal işlemlere başlanıldığı kaydedildi.
İlimize getirilen hastalıklı köpekler konusuyla ilgili Emniyet Güçlerimizin yaptığı çalışmalar sonucu bulundukları yer tespit edilen hayvanlar, veteriner hekimlerimizin gözetiminde karantinaya alınmıştır. Söz konusu hayvanları İlimize yönlendiren ve getiren kişiler yakalanarak…— T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) June 9, 2024
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