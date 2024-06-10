Yayınlanma: 10.06.2024 - 17:30

Güncelleme: 10.06.2024 - 17:30

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde kurduğu Patiliköy Köpek Barınağı'nda, hayvanseverlerin bağışlarıyla sokak köpeklerinin bakımını üstlenen ve aynı zamanda Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı olan Buket Özgünlü'nün, Siverek'teki hayvan barınağında bulunan kuduz hastalığı taşıdığı iddia edilen köpekleri alıp, Ankara'ya getirdiği ileri sürüldü. Peki, Köpekvelisi hesabının sahibi Buket Özgünlü kimdir?

BUKET ÖZGÜNLÜ KİMDİR?

Ankara'da yaşayan ve "köpek velis" olarak tanınan Buket Özgünlü, 11 yıl önce sokak hayvanlarını beslemeye başladıktan sonra 2019 yılında Yaşama Tutunan Patiler Derneği'ni kurdu. Özgünlü, gıda firmasında işletme müdürü olarak çalışırken yaptığı birikimi, dernek üyeleri ve diğer bağışçıların desteği ile Gölbaşı'nda 20 dönüm arazi üzerine barınak kurdu.

Farklı illerden getirilen engelli köpeklerin bakımını üstlenen Özgünlü, hayvanseverlerin de desteğiyle engelli köpekler için boş varillerden tren yapmış ve sosyal medyada gündem olmuştu.