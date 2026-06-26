Kuduz vakası tespit edildi: O mahalle karantinaya alındı

​İpekyolu ilçesine bağlı Arıtoprak Mahallesi'nde yaylada bir çoban köpeğinin önce tilkiye, sonra ise iki koyuna saldırdığı ihbarı üzerine bölgeye İpekyolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Köpekten ve ölen tilkiden alınan numune, Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü'nde incelendi. Yapılan analiz sonucunda köpekte kuduz tespit edildi. Bunun üzerine İlçe Kaymakamlığı başkanlığında toplanan İlçe Hayvan Zabıta Komisyonu tarafından Arıtoprak Mahallesi karantina bölgesi ilan edildi. Karar kapsamında mahalleye hayvan giriş ve çıkışları yasaklanırken, belediye ekipleri de bilgilendirme çalışması yaptı.

​İpekyolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Saha Şefi Şaban Bor, "Köpeğin 2 koyuna da saldırmasının ardından ekiplerimiz müdahale etti. Yapılan test sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine mahalle karantina bölgesi ilan edildi. Mahalleye hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı. Ayrıca yurttaşlarımızı hastalık ve alınması gereken önlemler konusunda bilgilendirdik" dedi.

​Çocukların sahipsiz hayvanlarla temas etmemesi gerektiğini vurgulayan Bor, "Çocuklar kedi ya da köpekleri sevmek isteyebilir. Bu sırada hayvanın ısırması veya tırmalaması gibi durumlar yaşanabilir. Böyle bir durumda temas eden bölgenin bol su ve sabunla yıkanmasının ardından vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor. İpekyolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak kırsal ve merkez mahallelerimizde 7 gün 24 saat çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.