Devlet Bahçeli'den Ferdi Tayfur'a veda: Mezarına toprak attı

Arabesk müziğin önemli isimlerinden Ferdi Tayfur için Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Cami'inde düzenlenen cenaze töreninde hayranları tabutu omuzlamak isteyince izdiham yaşandı. MHP lideri Bahçeli, cenaze töreninde mezara toprak atarak Ferdi Tayfur'a veda etti.

Devlet Bahçeli'den Ferdi Tayfur'a veda: Mezarına toprak attı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.01.2025 - 20:54

Arabesk müziğin önemli isimlerinden Ferdi Tayfur Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Cami'inde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Ferdi Tayfur’un ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül, sanatçılar Ahmet Selçuk İlkan, Ümit Besen, Yavuz Bingöl, Mahsun Kırmızıgül ve binlerce hayranı katıldı.

İZDİHAM YAŞANDI

Cenaze töreninin ardından Ferdi Tayfur’un hayranları, tabutu omuzlamak isteyince arbede yaşandı. MHP lideri Devlet Bahçeli de, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'den ayrılmakta güçlük yaşadı. Bahçeli kendisi için oluşturulan koridoru kullanarak alandan ayrılabildi.

Tayfur’un naaşı cenaze törenin ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan Bahçeli de Tayfur'un mezarına toprak atarak usta sanatçıya veda etti.


Etiketler: #Ferdi Tayfur #Devlet Bahçeli #Toprak

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