Ferdi Tayfur'un anısına helva dağıttı

Adana'nın Kozan ilçesinde, merhum sanatçı Ferdi Tayfur’un anısına helva dağıtıldı.

Ferdi Tayfur'un anısına helva dağıttı
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DHA
Yayınlanma: 04.01.2025 - 15:59

Esnaf Murat Mercan, Irmak Caddesi’nde Ferdi Tayfur'un fotoğrafının yer aldığı '1 Ölü, 85 Milyon Yaralı' yazılı pankart açtı.

Ferdi Tayfur'un sevilen şarkılarının da çalındığı caddede Murat Mercan, sanatçının anısına helva dağıttı.

Mercan, sanatçının yalnızca Adana için değil, Türkiye için değer olduğunu belirterek, "Ferdi Tayfur, iyi bir Adanalı ve iyi bir Türk milliyetçisiydi. Ülkemizi ve Adana’mızı yurt dışında da başarıyla temsil etti. Böyle bir sanatçının yerinin dolması imkansız. Biz de cenazeye gidemediğimiz için burada bir anma programı düzenlemek istedik. Yaklaşık bin kişilik helva dağıtarak sanatçımıza olan sevgimizi ve saygımızı ifade etmeye çalıştık. Sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyoruz" dedi.

Helva dağıtımına ilgi gösteren bölge halkı da Adanalı olarak Ferdi Tayfur'u çok sevdiklerini ve ölümünden üzüntü duyduklarını dile getirdi.


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