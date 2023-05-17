Propaganda için kesenin ağzını açmış: Montaj videolar Fahrettin Altun'a pahalıya patladı

Yayınlanma: 17.05.2023 - 09:05

Güncelleme: 17.05.2023 - 10:06

Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gitti. Seçim sürecinde montaj videolar, sahte afişler, deep fake kliplerle iktidar merkezli gerçekleştirilen kara propaganın kaynağı olan İletişim Başkanlığı'na ise tepkiler sürüyor.

Son olarak merkezi yönetim kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının nisan ayını içeren bilançoları İletişim Başkanlığı’nın seçime çok kısa bir süre kala muslukları açtığını ortaya koydu.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre İletişim Başkanlığı, nisan ayında rekor harcama yaptı. 2023’ün ilk çeyreğinin en fazla harcamasının yapıldığı ay olan nisan ayında İletişim Başkanlığı 282 milyon 963 bin TL harcadı.

MUSLUKLAR AÇILDI

Mali verilere göre Başkanlık, Nisan ayında 2023’ün rekor harcamasını gerçekleştirdi. Başkanlığın Nisan ayı harcaması, 2023’ün ilk çeyreğinde gerçekleştirdiği 647 milyon 73 bin TL’lik toplam harcamasının yüzde 43,72’sini oluşturdu. İletişim Başkanlığı’nın Nisan ayı harcaması kayıtlara, 282 milyon 963 bin TL olarak geçti.

Fahrettin Altun idaresindeki İletişim Başkanlığı, nisanda yaptığı harcama itibarıyla merkezi yönetim kapsamındaki 12 kamu idaresini geride bıraktı. İklim Değişikliği Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Anayasa Mahkemesi ve Sayıştay, İletişim Başkanlığı’ndan daha az para harcayan kamu idareleri arasında yer aldı.

Başkanlığın 2023 yılının ilk çeyreğinde yaptığı toplam harcamanın aylara göre dağılımı ise şöyle: