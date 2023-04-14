Kulisler hareketli... Erdoğan'ın 'Hata' çıkışının ardından AKP listelerinde 3 isim değişecek

Yayınlanma: 14.04.2023 - 10:56

Güncelleme: 14.04.2023 - 11:12

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın geçen günlerde katıldığı yayında, “Bazı hatalarımız bazı illerimizde olmadı değil, cumaya kadar süremiz var” açıklaması üzerine gözler milletvekili aday listelerine çevrildi.

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesinden Ebru Karatosun'un haberine göre, partilerin milletvekili listelerinde değişiklik yapma süresi bugün sona eriyor. Edinilen bilgilere göre, bu kapsamda AKP milletvekili listesinde 3 isimde değişiklik yapacak.

* Sosyal medyada gündem olan Necmi Kadıoğlu’nun yerine eski İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak’ın ismi verilecek. Kadıoğlu, tartışmalar üzerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada milletvekili adaylığından çekildiğini duyurarak, “Belli çevreler tarafından sosyal medya üzerinden yıpratma ve itibarsızlaştırma çalışmaları başlatılmıştır” demişti.

* İstanbul 1. Bölgede Mustafa Naim Yağcı’nın da adaylığı geri çekilecek. Yağcı’nın, İstanbul’da seçim için YSK’nın verdiği süre içerisinde belediye meclis üyeliğinden istifa etmediği belirlendi. Bu nedenle, Yağcı’nın yerine avukat Muhammet Enes Savaş’ın bildirileceği öğrenildi.

* Sırasını beğenmediği için adaylıktan çekilen Samsun 8. sıra adayı Kadir Kayan’ın yerine de isim bildirilecek. Söz konusu ismin henüz bildirilmediği belirtildi.