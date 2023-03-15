Kulisler hareketli: HÜDA PAR'ın vekil pazarlığı

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 09:12

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 09:12

Terör örgütü Hizbullah ile bağlantılı olduğu bilinen HÜDA PAR, 14 Mayıs’taki seçimlerde Cumhur İttifakı’nı ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı aldı. AKP ve HÜDA PAR arasında da görüşmeler gerçekleştirildi.

Milliyet gazetesinden Namık Durukan'ın haberine göre, HÜDA PAR, Cumhur İttifakı ile seçimlere girilmesi için AKP ile yapılan görüşmelerde, güçlü olduğu Batman ile blok oy potansiyeli bulunan 8 ilden seçilecek sıradan adaylık talep etti.

İlk görüşmede dile getirilen bu talebin, daha sonraki görüşmede bir miktar artırıldığı da öne sürüldü. Bu çerçevede gözler, HÜDAPAR'ın Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nun cumartesi günü yapılabileceğini ifade ettiği AKP görüşmesine çevrildi.