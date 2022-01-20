Kulislerde istifa iddiası konuşuluyor... TÜİK Başkanı sessizliğini bozdu

20 Ocak 2022 Perşembe, 09:44

Halk TV'de Sözüm Var programında Emin Çapa, önemli bir kurumun başkanının 'affını' istediği iddiasına ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Çapa, "Ankara'da benim konuştuğum insanlar Cumhurbaşkanının enflasyondan rahatsız olduğunu, 'Bu nasıl enflasyon' dediğini ve TÜİK Başkanı'ndan rahatsız olduğunu söylediler" dedi.

"Erdoğan, enflasyonla mücadele iktidarın ve Merkez Bankası'nın Başkanının işi" diyen Çapa ifadelerini şöyle sürdürdü:

"TÜİK Başkanı'nın görevi enflasyonla mücadele etmek değil, enflasyonu ölçmek. Sadece enflasyonu değil, işsizliği, büyümeyi... Ankara'da konuştuğum herkesin söylediği Cumhurbaşkanının bu enflasyondan rahatsız olduğu. "

TÜİK BAŞKANI KONUŞTU: "84 MİLYONUN HAKKINI YEMİŞ OLURUM"

Öte yandan, kulislerde istifa edeceği iddiası konuşulan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Sait Erdal Dinçer ise sessizliğini bozdu. Dinçer, Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş'a konuştu.

Dinçer, "Enflasyon hesabında ben 84 milyona karşı sorumluyum, bir yanlışa imza atarsam 84 milyonun hakkını yemiş olurum. Biliyorsunuz, milyonlarca çalışan bizim açıkladığımız enflasyona göre zam alıyor. Şimdi o insanların adeta geliriyle oynamak, hakkını yemek... Bunu yapmam, böyle bir sorumluluk altına girmem söz konusu olabilir mi?" ifadelerini kullandı.

Kurumun içinden hiç kimsenin enflasyonun yanlış açıklanmasına sessiz kalmayacağını aktaran Dinçer, "Bu koltukta şimdi ben oturuyorum, yarın başkası oturur; yani başkanın kim olduğunu boş verin. Siz sanıyor musunuz ki TÜİK’te enflasyon hesaplamasıyla ilgili birimde çalışan yüzlerce arkadaşım ortaya koydukları orandan çok farklı bir açıklama yapılmasını sineye çeker, hiç sesini çıkarmaz" diye konuştu.

Dinçer, enflasyon verilerinin istatistiki bir veri olduğunu, devlet sırrı olmadığını ifade ederek şunları kaydetti:

" 'TÜİK enflasyonu aslında yüksek hesaplıyor ama baskılar yüzünden düşük oran açıklanıyor'

Peki hiç düşünülmüyor mu, hesaplanan doğru oran yıllar yılı nasıl oluyor da hiç sızmıyor?

TÜİK yıllardır enflasyonu hesaplanandan düşük açıklayacak ama orada çalışan hiç kimse bunu eşine, dostuna, bir basın mensubuna söylemeyecek.

İstatistiki verilerden söz ediyoruz; devlet sırlarının muhafaza edildiği bir kurumdan değil!

Bir hesaplamanın yanlış yapıldığını söylemek, ileri sürmek başka bir şey; hesaplamanın doğru yapılıp açıklanan oranın çarpıtıldığını söylemek başka bir şey!

İlkini ileri sürebiliriz, eleştirilecek yönler bulabiliriz; muhtemelen vardır da.

Ama ikinci; çok iddialı bir yaklaşım. Bunu da iddia edebiliriz ama arada bir de düşünelim; 'TÜİK nasıl bir kurum ki hesapladığı doğru oranları hiç sızdırmadan yıllardır gizlemeyi başarıyor' diye..."