Feci olay! Kullandığı silindirin altında kalarak can verdi

Yayınlanma: 23.09.2023 - 18:02

Güncelleme: 23.09.2023 - 19:42

Olay, saat 13.00 sıralarında Kahyalar Mahallesi Hıdır Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ASAT Yol Yapım Asfalt Satı Kaplama ihalesinde silindir şoförü olarak çalışan Mehdi Buğdacı (53), bir anlık dalgınlıkla boşta çalışır vaziyette olan silindirin önüne geçti. Silindirin hareket etmesi sonucu, aracın altında kalan Buğdaycı olay yerinde hayatını kaybetti. Olayı görenler durumu polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri araç altında kalan sürücü Buğdacı’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılığın incelemesinin ardından cenaze, otopsi için Gazipaşa Devlet Hastanesi hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken taşeron firma yetkilisi 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.