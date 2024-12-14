Kullanım yaşı giderek düşüyor
Erişim kolaylığı nedeniyle elektronik sigara kullanım oranları gün geçtikçe artıyor. Gençlerin ilgi gösterdiği elektronik sigaralar solunum yolu hastalıklarına zemin hazırlıyor. Bağımlı danışmanı ve emekli polis İsa Altun Cumhuriyet’e elektronik sigaralar hakkında bilgi verdi.
Bağımlı danışmanı ve emekli polis İsa Altun Cumhuriyet’e elektronik sigaralar hakkında bilgi verdi.
Kanser riskini artırıyor Altun, “Özel kolejlerde ve üniversitelerde gençler arasında giderek yaygınlaşan elektronik sigaralar içeriğinde yer alan likit esrar ve türevleri nedeniyle akciğer kanserine zemin hazırlıyor. Son dönemlerde e-sigaralarda likit esrarın kullanımı artıyor. Yasadışı yollardan edinilen elektronik sigaraya erişim kolaylaştıkça kullanım yaşı gittikçe düşüyor” dedi. Altun sözlerini şu şekilde noktaladı:
“E-sigaralarda geleneksel sigara gibi yanma olmadığı için daha güvenli olduğu algısı var ve bu çok yanlış bir bilgi. İçeriğinde bulunan kimyasalların bazıları kansere yol açabilecek özelliklere sahip ve uzun vadede sağlığa zarar veriyor. Geleneksel sigaraların, yanma işlemi sırasında ortaya çıkardığı binlerce kimyasal ve kanserojen madde nedeniyle akciğer kanseri riskini doğrudan artırıyor. Genç yaşta nikotine maruz kalmak, bağımlılık gelişme riskini artırıyor. E-sigara kullanımının, özellikle gençler ve genç yetişkinler arasında hızla yayılıyor. Genç yaşta nikotine maruz kalmak, bağımlılık gelişme riskini artırır ve beyinde kalıcı değişimlere neden olabilir. Bu durum, ilerleyen yaşlarda kanser gibi hastalıklar için bir zemin oluşturabilir”
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