Kullanmayı öğrenmek için bindiği elektrikli motosikletten düşüp öldü

Kaza, önceki gün Kaynarca ilçesi Güven Mahallesi'nde meydana geldi. Sefanur Cankurt, evinin önünde 3 tekerlekli elektrikli motosiklete bindi.
Motosikleti kullanmayı öğrenmeye çalıştığı sırada dengesini kaybederek düşen Cankurt, başını beton zemine çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Cankurt, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Başına aldığı darbe sonucu beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Sefanur Cankurt, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Sefanur Cankurt'un cenazesi, dün Güven Mahallesi'ndeki Balcılar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Balcılar Mezarlığı'nda toprağa verildi.