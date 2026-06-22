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Son Dakika... Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın kaçırılması: 12 şüpheli adliyeye sevk edildi

Son Dakika... Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın kaçırılması: 12 şüpheli adliyeye sevk edildi

22.06.2026 12:00:00
Güncellenme:
İHA
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Son Dakika... Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın kaçırılması: 12 şüpheli adliyeye sevk edildi

Son dakika haberi... İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın kaçırılmasına olayına ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye götürüldü.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın kaçırılmasına ilişkin gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 

Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifade işlemleri tamamlanan 2'si kadın 12 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU? 

Maltepe'de 17 Haziran Çarşamba günü saat 21.00 sıralarında evinin önünde kimliği belirsiz 3 kişi tarafından kaçırılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılmıştı.

Karaal hastanede tedavi altına alırken Anadolu Cumhuriyet Başsavcılı tarafından başlatılan soruşturmada 12 şüpheli yakalanmıştı

İlgili Konular: #ibb #Kültür AŞ