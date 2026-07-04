Kültür Okulları'nın kurucusu Fahamettin Akıngüç yaşamını yitirdi

Kültür Okulları’nın kurucusu ve onursal başkanı, inşaat yüksek mühendisi Fahamettin Akıngüç, 100 yaşında yaşamını yitirdi.

Akıngüç’ün cenazesi pazartesi günü Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camiinde kılınacak ikindi namazının ardından Kozlu Aile Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak.

FAHAMETTİN AKINGÜÇ KİMDİR?

İnşaat yüksek mühendisi Fahamettin Akıngüç, 8 Ocak 1926’da İstanbul’da doğdu.

İlk, orta ve lise eğitimini Eskişehir’de tamamlayan Akıngüç, 1943’te Yüksek Mühendis Okulu’na girdi; okulun İstanbul Teknik Üniversitesi’ne dönüşmesinin ardından İTÜ İnşaat Fakültesi’nden 1950’de mezun oldu. Askerlik hizmetinin ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Proje ve İnşaat Dairesi’nde mühendis ve büro şefi olarak görev yaptı.

Daha sonra kendi firmasını kurarak 1960’a kadar inşaat sektöründe çeşitli tesislerin müteahhitlik işlerini üstlendi. 1960’ta İstanbul’da Kültür Koleji’ni kuran Akıngüç, bu tarihten sonra çalışmalarını ağırlıklı olarak eğitim alanında sürdürdü.

Kültür Okulları’nın büyümesi ve kurumsallaşmasında rol alan Akıngüç, 1989’da ailesiyle birlikte Kültür Koleji Eğitim Vakfı’nı kurdu. Vakıf bünyesinde başlatılan çalışmaların ardından İstanbul Kültür Üniversitesi, 15 Temmuz 1997’de kuruldu. Akıngüç, üniversitede 2009’a kadar Mütevelli Heyet Başkanlığı yaptı; bu tarihte görevi Dr. Bahar Akıngüç Günver’e devretti.

Eğitimde öğrenci odaklı yaklaşım, rehberlik hizmetleri, psikolojik danışmanlık, öğretmen gelişimi ve eğitim yayıncılığı gibi başlıklardaki çalışmalarıyla tanınan Akıngüç, uzun yıllar özel öğretim kurumlarının örgütlenmesine ilişkin çalışmalarda da yer aldı.