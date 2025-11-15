Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçe görüşmelerinde gündem Kartalkaya otel yangınıydı: ‘Yangından siz sorumlusunuz Sayın Bakan’

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın görüşmeleri sırasında muhalefet, Bakan Mehmet Nuri Ersoy’a Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde meydana gelen 78 yurttaşın yaşamını yitirdiği otel yangını üzerinden sert tepki gösterdi. Ersoy, salona girer girmez CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, “Siz yangından sorumlusunuz Sayın Bakan” diyerek bağırdı. Kartalkaya Otel Yangınını Araştırma Komisyonu üyesi İYİ Parti Çanakkale milletvekili Rıdvan Uz, “Bu cinayet zincirinin siyasal sorumluluğunu taşıyan Turizm Bakanı’nın derhal istifa etmesini bekliyoruz” dedi. CHP Malatya milletvekili Veli Ağbaba da “Biz bu bütçenin ‘kanlı bir bütçe’ olduğunu söylüyoruz” ifadelerini kullandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda dün Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bütçesi görüşüldü. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2026 yılı bütçesini sundu. Ocak–Eylül 2025 döneminde 50 milyar dolarlık turizm geliri elde edildiğini açıklayan Ersoy, bunun tüm zamanların dokuz aylık rekoru olduğunu söyledi. Ayrıca Ersoy, arkeolojik kazıların 780’e ulaşacağını ve Antalya ile Diyarbakır’da büyük müze yatırımlarının 2026’da açılacağını duyurdu.

Bütçe görüşmelerinde muhalefet, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde meydana gelen 78 yurttaşın yaşamını yitirdiği otel yangını üzerinden Bakan Ersoy’a çok sert tepki gösterdi. CHP’li vekiller, “İhmalden öldü, istifa sayısı: 0” yazılı döviz ile yangında yaşamını yitiren yurttaşların fotoğraflarını masaya koydu. Ersoy, salona girer girmez CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, “Siz yangından sorumlusunuz Sayın Bakan” diyerek bağırdı. Bu sırada Ersoy, salondaki milletvekillerinin elini sıkmaya devam etti. Kartalkaya Otel Yangınını Araştırma Komisyonu üyesi İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz da bu sırada “Sıkmam ben bu adamın elini” dedi.

‘MEMLEKETİN EVLATLARI GÖZ GÖRE GÖRE YANDI’

Uz, komiyonda söz alarak “Bu yangının külleri soğumadı, acısı dinmedi” dedi. Uz, “Meclis’in orta yerinde soruyoruz, kaçacak yer yok: Bakana sorduk, istifa edecek misiniz? Kartalkaya’da 78 canımız, 36’sı çocuk… Bu memleketin evlatları göz göre göre yandı. Sorumlu kim? Turizm Bakanı. Kendi çalışanının yargılanmasına izin vermedi. Yanan otelin duvarında asılı ‘Turizm Bakanlığı sorumluluğundadır’ tabelasını yangından sonra gizlediler, ortadan kaldırdılar” tepkisini gösterdi.

Uz, “Yargılamanın olduğu günden bir gün önce, son karar verecek mahkeme bütün televizyonlarda ETS Tur’un yeni reklamını yayınladı. Bu hangi mantığın, hangi hayalin ürünü olabilir? Hiç mi bu tarafa saygımız yok? Bu para hırsı, bu kazanma arzusu nedir? Aynı gün biz komisyondayız. Komisyonda çalışmalar yapılıyor. Baktığınız zaman turizmle ilgili sayın Bakanımız Yunan Adalarında tekne de görüntü veriyor ya. Bu hakikaten doğru bir iş değil; Miami’de iş yapabilirsiniz, bunlar ticari şeyler. Sizi vuracak halimiz yok. Ama bir insanın canı kayboluyor ve onun başında siz bulunuyorsanız, bizim burada çok net çıkıp bu ifadeleri kullanma hakkımız var. Bu ifadeleri kullanacağız çünkü bu Danıştay, sizin 10 personelinizin artık yargılamasının önünü açtı. Bundan sonra bürokratlar da bu bağlamda dikkat edecek” dedi.

‘AİLELERİN ACISINI GÖRMEZDEN GELDİ’

Komisyonda 28 toplantı yaptıklarını, ancak defalarca çağırmalarına karşın Bakan Ersoy’un toplantılara katılmadığını söyleyen Uz, “Milletin vekillerine sırtını döndü, ailelerin acısını görmezden geldi. Sorumluluktan kaçanlar, hesap vermekten kaçanlar bir gün mahşerin huzurundan da kaçamayacak. Bu ülkenin adalet talebi ağırdır. Biz, İYİ Parti olarak, bu cinayet zincirinin siyasal sorumluluğunu taşıyan Turizm Bakanının derhal istifa etmesini bekliyoruz” diye konuştu.

‘SORUŞTURMA İZNİ VERMEDİ!’

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, Ersoy’un Kültür ve Turizm Bakanlığı hakkında soruşturma izni vermeyip büyük bir sorumsuzluk gösterdiğini belirterek şöyle konuştu:

“En büyük ayıplardan biri de budur. Otelleri denetlemesi gereken bakanlık, bütün suçu başka bakanlıklara ve idarelere atarak aradan sıyrılmaya çalıştı. Soruşturma izni vermedi; ancak Danıştay kararıyla soruşturma izni verilmesi kararlaştırıldı. Bu da en az olay kadar üzüntü verici bir durumdur. Burada bakan büyük bir ayıp yapmıştır. Gerçekten kaybedilen canlar adına üzüntülüyüz. Böyle bir olaya duyarsız kalan bir bakanın bütçesini bugün burada görüşeceğiz. Esas sorumlu olan bu bakan, kendini bu işin içinden sıyırmaya çalışmış ve soruşturma izni dahi vermeyerek en büyük ayıbı işlemiştir. Kendisini de buradan kınıyoruz.”

‘CEZA ALAN BİR TEK KİMSE YOK’

CHP Malatya milletvekili Veli Ağbaba da “Burada 36 çocuğun ismi var. 36 çocuk… Aileler yok olmuş durumda. Ama ceza alan bir tek kimse yok. Ne oluyor? Sorumlular istifa etmediği, ceza almadığı sürece bu katliamlar son bulmuyor; devam ediyor. Böyle bir sorumsuzluk, utanmazlık ve arsızlık olduğu sürece bu durum sürmeye devam edecek. Dolayısıyla biz bu bütçenin ‘kanlı bir bütçe’ olduğunu söylüyoruz. Bu hafta kanlı bir hafta… Sorumluların ceza alması için uğraşmaya, mücadele etmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

‘ÜLKEMİZDE 10 KİŞİDEN 6’SI TATİL YAPAMIYOR’

İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat ise “Turizmde hacmi büyütmüşsünüz ama değeri büyütememişsiniz. Bu ülkeyi ‘ucuz tatil ülkesi’ kimliğine mahkum eden kim? Turizm politikası diye ortaya koyduğunuz şey; düşük gelirli, yoğun trafik yaratan, çevreyi zorlayan, esnafı kazandırmayan bir model. Bu mudur sizin turizm vizyonunuz?” ifadelerini kullandı. Sunat, “Ülkemizde 10 kişiden 6’sı tatil yapamıyor. Tatil yapamayanların yüzde 91’i ekonomik sebeplerle tatil yapamıyor. Bizim tatil yapabilecek olanlarımızın ekseriyeti Yunan adaları ve Yunanistan’a gidiyor. Siz de Yunanistan’ı tercih etmiştiniz değil mi Sayın Bakan. Ama ne gariptir ki, işçi, emekli yabancı turist 5 yıldızlı, her şey dahil otellerde keyif çatarken, bu ülkenin emeklisi aynı otelde temizlik görevlisi olarak çalışacak durumda” dedi.