Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan kültürel miras koruma çalışmaları: 94 eser yurt dışından iade edildi

Yayınlanma: 30.11.2024 - 13:15

Güncelleme: 30.11.2024 - 13:15

Kültür ve Turizm Bakanlığı, kültürel mirası korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla yürüttüğü kültür varlığı kaçakçılığı ile mücadele çalışmalarında önemli bir başarıya imza attı. 2023 yılı itibariyle 94 eserin yurt dışından Türkiye'ye iadesi sağlandı. 2018 yılından bu yana 7 bin 898, 2002’den itibaren ise toplamda 12 bin 213 eser anavatanına döndü. Bakanlık, kültür varlığı kaçakçılığı ile mücadelede eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarını da sürdürüyor.

ARTEMİS HEYKELİNİN İADE SÜRECİ ÇİZGİ ROMANDA ANLATILDI

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Uluslararası Müzeler Konseyi Türkiye Temsilciliği iş birliğinde, Artemis heykelinin Türkiye'ye iade sürecini anlatan bir çizgi roman hazırladı. “Artemis’in Yolculuğu” adıyla hazırlanan e-kitap, Türkçe ve İngilizce olarak yayınlandı. Ayrıca, ABD Ankara Büyükelçiliği'nin desteğiyle, çizgi romana ait afişler 81 ildeki ortaokul, lise ve üniversite panolarına asıldı. Öğrenciler, afişlerde yer alan QR kodu tarayarak, yurt dışında bir müzayede evinde satışa çıkarılan Artemis heykelinin tespit edilmesi ve Türkiye’ye iade edilmesi sürecini anlatan çizgi romana ulaşabiliyor.

Çizgi romanda, kültür varlığı kaçakçılığına karşı mücadele eden ekiplerin müzayede evindeki kataloğu inceleyerek heykelin izini sürdükleri ve yıllar önce yurt dışına kaçırıldığını kanıtlayarak, heykelin geri getirilmesini sağladıkları hikaye anlatılıyor. Artemis’in hikayesi, Türkiye’nin kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadeledeki çabalarını ve uluslararası iş birliğini de vurguluyor.

EĞİTİM VE FARKINDALIK ÇALIŞMALARI ÇOCUKLAR VE GENÇLER ÜZERİNE YOĞUNLAŞIYOR

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Eğitim ve Farkındalık Şube Müdürü İbrahim Barış Sarıca, kültür varlıklarının korunması ve kültür varlığı kaçakçılığının önlenmesi amacıyla yürütülen eğitim ve farkındalık çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Sarıca, bu çalışmalarda öncelikli hedef kitlelerinin çocuklar ve gençler olduğunu belirterek, “Çocuklar bu yaşlarda özellikle 9'lu yaştan itibaren öğrenmeye ve merak etmeye çok açıktırlar. Bu nedenle, kültür varlıklarının korunması konusunda onları bilinçlendirdiğimizde, gelecekte bu mirasa sahip çıkma konusunda önemli bir adım atmış olacağız,” dedi.

Sarıca, bu ay 81 ilde başlatılan çizgi roman projesinden olumlu geri dönüşler aldıklarını ve projeyle daha geniş bir genç kitleye ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, 9-12 yaş grubundaki çocuklara yönelik “Kültür Koruyucuları” programının Ankara Üniversitesi iş birliğiyle başlatıldığını ve bu programla çocukların atölye çalışmaları, etkinlikler ve müze gezileriyle kültür varlıklarının korunması gerektiğini öğrendiklerini ifade etti.

KÖYLERDE BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Sarıca, özellikle kültür varlığı kaçakçılığının yoğun olduğu köylerde eğitim çalışmaları gerçekleştirdiklerini de belirterek, "Köy sohbetleri projeleriyle, kaçak kazıların yoğun olduğu bölgelere giderek, oradaki vatandaşlarla bir araya geliyoruz ve bilinçlendirme çalışmaları yapıyoruz," diye konuştu.

"KÜLTÜR VARLIKLARINI GELECEK NESİLLERE AKTARMAK AMACIMIZ"

Sarıca, Bakanlığın amacının kültür varlıklarını korumak ve geleceğe aktarmak olduğunu vurguladı. “Kültür varlıklarımıza sahip çıkmak, onları gelecek nesillere emanet etmek için 7'den 77'ye herkese eğitim vererek bu mirasa sahip çıkılmasını sağlamayı amaçlıyoruz,” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye’nin kültürel mirasını korumak ve kaçakçılıkla mücadeledeki kararlılığını artırarak, gelecek nesillerin bu mirasa sahip çıkmasını sağlamayı hedefliyor.