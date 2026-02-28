Kültür ve Turizm, Milli Eğitim ve Enerji’de kritik revizyon sinyali: Kabinede ikinci perde

Ankara kulislerinde, İçişleri ve Adalet Bakanlığı’nı kapsayan son kabine revizyonunun “nihai tablo” olmadığı konuşuluyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un ilk kabine revizyonunda değişecek isimlerin başında yer aldığı, parti kulislerinde güçlü bir biçimde dillendirilirken; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın neşter vuracağı iddia edilen isimler listesine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da eklendi. Parti kaynakları, ikinci değişim dalgasının hazırlık aşamasında olduğunu ve zamanlamanın doğrudan Erdoğan tarafından belirleneceğini ifade ediyor.

AKP kulislerinde yapılan değerlendirmelerde ortak vurgu, olası değişimin yalnızca “teknik performans” başlığıyla sınırlı olmayacağı yönünde. “Algı yönetimi”, “siyasi sorumluluk” ve “hiyerarşik uyum” kavramları öne çıkıyor.

KARTALKAYA SONRASI ‘SİYASİ SORUMLULUK’ TARTIŞMASI

Kulislerde değişmesine kesin gözüyle bakılan isimlerin başında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy geliyor. Bolu Kartalkaya’da yaşanan ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran otel yangını, yalnızca idari değil siyasi bir tartışmayı da tetikledi. Yangın sonrası turizm işletmelerinin denetim süreçleri, ruhsatlandırma mekanizmaları ve merkezi-idari yetki paylaşımı yeniden gündeme taşındı.

Muhalefet partileri denetim zincirinin bütünlüklü biçimde incelenmesi gerektiğini savunurken, bakanlık yangın güvenliği ve yapı denetimlerinin farklı kurumların sorumluluğunda olduğunu açıkladı. Ancak AKP kulislerinde öne çıkan değerlendirme farklı: “Hukuki sorumluluk başka, siyasi sorumluluk başka.” Parti içindeki bazı isimlerin, Kartalkaya faciasının kamuoyu algısı bakımından bakanlık üzerinde ciddi bir yıpranma yarattığını ve bu yıpranmanın teknik performansın önüne geçtiğini dile getirdiği aktarılıyor.

Ersoy döneminde turizm gelirlerindeki artış ve pandemi sonrası hızlı toparlanma parti içinde “güçlü bilanço” olarak gösterilse de; kültür-sanat çevreleriyle yaşanan gerilimler, festival ve etkinlik kararları ile ihale süreçlerine ilişkin tartışmaların siyasi risk hanesini büyüttüğü ifade ediliyor.

‘TURAN FORMÜLÜ’ MASADA

Ersoy’un yerine İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan’ın adının öne çıkması, değişimin teknik değil siyasi bir tercih olabileceği yorumlarını güçlendirdi. AKP Grup Başkanvekilliği döneminde Meclis siyasetinde aktif rol alan Turan’ın, parti teşkilatıyla güçlü bağları bulunan bir isim olduğu belirtiliyor. İçişleri Bakanlığı’nda son dönemde bakan yardımcılarının büyük ölçüde değiştiği, mevcut tabloda yalnızca Turan’ın kaldığı; bu durumun Ankara’da “kabineye geçiş hazırlığı” şeklinde yorumlandığı ifade ediliyor.

BAKAN TEKİN’İN SİYASET YAPMASI RAHATSIZ ETTİ

Kulislerde adı değişim listesinde geçen bir diğer isim Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin. Ancak bu başlıkta dikkat çeken nokta yalnızca polemikler değil; “siyasi ton” ve “hiyerarşik sınır” tartışması. 27 Kasım 2024’te belediyelerin kreş ve anaokulu açma yetkisine ilişkin tartışmalar sırasında Tekin’in, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında kullandığı “Birlikte hareket ettiği terör gruplarının dilinden esinlenmiş olacak ki hukuk devletinin kurallarına meydan okuyor” ifadeleri yargıya taşınmıştı.

İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesi, Tekin’in 25 bin lira manevi tazminatı 27/11/2024’ten itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte İmamoğlu’na ödemesine hükmetti. Kararda istinaf yolunun açık olduğu belirtildi. AKP kulislerinde konuşulanlara göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asıl rahatsızlığı polemiğin kendisinden ziyade, Tekin’in “fazla siyaset yapması”.

TEKİN’İN ÜSLUBU ERDOĞAN TARAFINDAN NOT EDİLDİ

Parti kaynakları, Milli Eğitim Bakanı’nın İmamoğlu tartışmalarında “öne atladığını”, gereksiz sert çıkışlar yaptığını ve hiyerarşik olarak Cumhurbaşkanı’nın kurması gereken siyasi cümleleri kurduğunu değerlendiriyor.

“Bakan teknik işini yapmalı, siyasi hattı Cumhurbaşkanı belirler” görüşünün parti içinde dillendirildiği; Tekin’in zaman zaman parti sözcülüğü sınırına yaklaşan üslubunun Erdoğan tarafından not edildiği ifade ediliyor. Bu nedenle olası değişimin yalnızca yargı kararına değil, “siyasi disiplin” ve “mesaj kontrolü” başlıklarına dayandığı konuşuluyor.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI: EPDK SENARYOSU

Enerji başlığı da revizyon ihtimali konuşulan alanlardan biri. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın yerine Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz’ın düşünülebileceği kulislerde dillendiriliyor. Enerji fiyatları, dağıtım politikaları ve kamuoyundaki memnuniyet düzeyinin parti içinde yeniden değerlendirildiği; bu nedenle daha teknik ve regülasyon ağırlıklı bir ismin tercih edilebileceği yorumları yapılıyor. Parti içinde “enerji seçmene doğrudan dokunan alan” değerlendirmesi öne çıkarken, algı yönetiminin bu başlıkta da kritik olduğu ifade ediliyor.

‘PERFORMANS DEĞİL, SİYASİ DENGE’

AKP kulislerinde yapılan genel okuma, olası kabine değişikliğinin yalnızca teknik performans değerlendirmesiyle sınırlı kalmayacağı yönünde. Kartalkaya faciası, kreş polemiği ve enerji politikaları gibi başlıkların; “algı yönetimi”, “siyasi sorumluluk” ve “merkezi kontrol” çerçevesinde ele alındığı belirtiliyor. Ankara’da konuşulanlara göre, üç bakanlık için değişim artık bir ihtimal değil; zamanlaması ve kapsamı Erdoğan’ın siyasi takvimine göre şekillenecek bir başlık haline gelmiş durumda.