Kültür Yolu Festivali’nde Atatürk sergisi iptal edildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya’da 1 Kasım’da başlayıp 9 Kasım’a kadar sürecek Kültür Yolu Festivali düzenliyor. Akdeniz Reklamcılar Derneği’nin daha önce açıkladığı etkinlikler arasında yer alacak olan “Şapkalarla Atatürk” sergisi iptal edildi.

Bu festival dolayısıyla şehirde çeşitli sergiler açılacak, kültürel, sanatsal etkinlikler düzenlenecek. Etkinlikler arasında Emre Noyan’ın başkanlığını yaptığı Akdeniz Reklamcılar Derneği, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın himayelerinde Antalya Atatürk Evi’nde, “Şapkalarla Atatürk” sergisi açacaklarını duyurmuştu.

Bu duyurudan sonra, Şapka Devrimi nedeniyle “dedeleri asılmış, mezalime uğramışlar”, diyerek Atatürk düşmanlığı yapanlar sergiye karşı çıktıklarını dile getirdi. Bir dönem AKP MKYK’de görev alan avukat Mücahit Birinci, sosyal medya üzerinden “Şapka inkılabı bahanesiyle yapılan mezalimi benim Rizeli rahmetli dedeme soracaktınız. Korkunç şeyler oldu bu ülkede. Siz hangi iklimin Kültür Bakanlığısınız?” paylaşımı yaptı. Altına da sergi afişi ekledi. 1 Kasım tarihinde başlayan festivalin yayımlanan programında serginin yer almadığı görüldü.

DERNEK ÜYELERİNDEN TEPKİ

Akdeniz Reklamcılar Derneği Başkanı Emre Noyan, da “Bu sergiyi siz mi kaldırdınız?” sorusuna önce yanıt vermedi ardından iddiaları kabul etti. “Bu serginin kaldırılmasında bakanlığın bir etkisi var mı” sorusuna “Karşılıklı konuşarak karar verdik” diye yanıtladı. Emre Noyan Gün Haber sitesine ise şu açıklamayı yaptı; “Sosyal medyadan sergi ile ilgili tepkiler gelince yönetim kurulundan bazı arkadaşlar polemiğe yol açmayalım sergiyi kaldıralım dediler. Ben de başka bir zaman açarız diye kabul ettim.” “Arkadaşlarınıza direnmediniz mi” sorusuna, “Biz küçük bir derneğiz, etimiz ne budumuz ne?.. Niye bakanlıkla kötü olalım” cevabını verdi. Akdeniz Reklamcılar Derneği’nin sergiyi kaldırmasına üyelerinden de tepki geldi.