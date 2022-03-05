Kulübesindeki köpek, ateş edilerek öldürüldü: Zanlı tutuklandı

05 Mart 2022 Cumartesi, 16:01

Başakşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde önceki gün akşam saatlerinde iddiaya göre, A.B.Z., kulübede bağlı köpeğe silahla ateş ettikten sonra sopa fırlattı. Bildirilmesi üzerine polis ekipleri, olay yerine gitti. Çevredeki güvenlik kamera görüntüleri inceleyen polis ekipleri, olayı A.B.Z.'nin gerçekleştirdiğini belirledi.





Çalışmalar sonrasında şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan incelemede, şüphelinin olayda kullandığı tabanca ile 3 fişek de ele geçirildi. A.B.Z., "Silah ile Kasten Hayvan Yaralama" ve "Ateşli Silahlara Muhalefet Kanunu" suçlarından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.



Öte yandan şüphelinin "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanma" suçundan arandığı da tespit edildi.

KÖPEK TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kulübede bağlı olarak silahlı saldırıya uğrayan köpek, kaldırıldığı veteriner hekimde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansımıştı. Görüntülerde, şüphelinin kulübede bağlı olan köpeğe silahla ateş ettikten sonra sopa fırlattığı görülüyor.