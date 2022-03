Evcil hayvan maması alırken nelere dikkat etmeliyiz? Yaşam süresini etkiliyor

03 Mart 2022 Perşembe, 12:06

İnsanlar gibi köpekler, kediler ve diğer hayvanlar da sağlıklı kalmak için belirli besinlere ihtiyaç duyuyor. Doğru evcil hayvan maması seçiminin, evcil hayvanınızı besleyerek, uzun ve sağlıklı bir yaşam için hazırlayacağını dile getiren Veteriner İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ebru Akbaş, yanlış evcil hayvan mamasının, sadık dostlarımıza zarar verebileceğini söyledi.

EVCİL HAYVAN MAMASI ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

* Evcil hayvan mama markalarında hormon ve antibiyotik içermeyeni aramanın zararı olmaz. Mamanın içeriğinde tane tahıl, mısır, koruyucu maddeler, katkı maddeleri, renklendirici veya tatlandırıcı olmamalıdır.

* Yüksek oranda işlenmiş bileşenlerin aksine meyveler, sebzeler ve tam tahıllar gibi tam gıdaları içeren türe uygun bir evcil hayvan maması arayın.

* İçeriklerini nereden temin ettiklerini, ayrıca gıdalarının besin içeriğinin dökümünü ve üçüncü taraf test sonuçlarını halka açık olarak yayınlayan bir marka bulun.

* Etiketi kontrol edin... Türe uygun bir diyette ilk bileşen olarak kırmızı et veya kümes hayvanları bulunur. İdeal olarak, ilk 3-5 bileşen et veya organlar gibi et yan ürünleri olmalı ve türlere göre tanımlanmalıdır.

* Satın aldığınız ürünün tüm besin bileşenlerine sahip olup olmadığını ve yapay katkı maddeleri içermediğini kontrol edin. Zararlı ve yapay maddeler içeren gıdalar alerjik reaksiyonu tetikleme eğilimindedir.

* Evcil hayvanınızı ne tür mamayla besliyor olursanız olun, küçük arkadaşınızın sağlıklı ve mutlu kalmasını sağlamak için daima bir veterinere danışın. Böylece, evcil hayvanınızın bireysel beslenme ihtiyaçlarını daha doğru bir şekilde belirleyebilirsiniz.