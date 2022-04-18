Kum fırtınası Konya'yı vurdu

18 Nisan 2022 Pazartesi, 19:57

Konya'da etkili olan kum fırtınası nedeniyle Aksaray yolunda görüş mesafesi bir metreye kadar düştü.

TRAFİK AKSADI

Etkisini halen sürdüren kum fırtınası, trafikte aksamalara neden oldu.

Sürücülerin, yolda ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.