Kum fırtınası Konya'yı vurdu

Konya'nın Ereğli ilçesinde kum fırtınası oluştu. İlçede ikindi saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle gökyüzünü kaplayan toz bulutları, görüş mesafesini düşürdü.

AA
18 Nisan 2022 Pazartesi, 19:57
Kum fırtınası Konya'yı vurdu
Abone Ol google-news

Konya'da etkili olan kum fırtınası nedeniyle Aksaray yolunda görüş mesafesi bir metreye kadar düştü.

TRAFİK AKSADI

Etkisini halen sürdüren kum fırtınası, trafikte aksamalara neden oldu.

Sürücülerin, yolda ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler