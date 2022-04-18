Aksaray - Adana kara yolunda ulaşıma 'kum fırtınası' engeli
Kuzey Afrika kaynaklı toz taşımının bugün ve yarın Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da etkili olması bekleniyor. Türkiye’ye giriş yapan toz bulutları, Akdeniz havzasını da etkisi altına alarak Mersin’e ulaştı, araçların üzerinde oluşan toz tabakası dikkat çekti. Fırtına nedeniyle Aksaray - Adana yolu trafiğe kapatıldı.
Avrupa Uzay Ajansı, Meteoroloji ve AFAD’ın uyarıda bulunduğu çöl tozu Türkiye’de etkili olmaya başladı. Afrika üzerinden gelen toz bulutları, Akdeniz havzasından Türkiye’ye ulaştı.
Özellikle Akdeniz’e 321 kilometre kıyısı olan Mersin’de de sabah uyananlar araçlarını çöl tozuna kaplanmış olarak buldu.
Trafik güvenliğini sağlamak için İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tedbir amaçlı Aksaray-Adana kara yolunu trafiğe kapattı. Trafik ekipleri, araçları dinlenme tesislerine yönlendiriyor.
Öte yandan Aksaray kent merkezinde etkili olan rüzgar, bazı evlerin çatılarını uçurdu, ağaçlarında devrilmesine neden oldu.
Video Haberler
- Diyanet görevden almıştı: 'Rockçı İmam'
- Sulama kanalına düşen koyunun kurtarılması kamerada
- Motosikletini çalan hırsızın üstüne atladı
- Sarıyer'de şüpheli ölüm
- Evine dadanan hırsızlardan bıktı
- Haklarında suç duyurusunda bulunuldu
- Uludağ'da yiyecek arayan ayı ailesi görüntülendi
- Bu çiçeği koparan, araba fiyatı kadar ceza ödüyor
- Canlı yayında 'Sedat Peker' iddiası
- Kartal'da hırsızlık
En Çok Okunan Haberler
-
- Aksaray - Adana yolu trafiğe kapatıldı
- Kartlı ödeme endeksinde belirgin artış
- Ersun Yanal'dan son şampiyonluk yorumu!
- CHP'li isimden 'aspir bitkisi' için araştırma önergesi
- Heyelan nedeniyle riskli bölgedeki 19 ev boşaltıldı
- Kamara Deresi'ni kirleten tesis faaliyetten men edildi
- Solunum ve kalp hastalarına 'toz taşınımı' uyarısı
- Kuvvetli fırtına okulun çatısını uçurdu
- Cinsel istismarla suçlanan aile kenti terk etti
- Umut Bozok, 9 yıl sonra bir ilki başarabilir