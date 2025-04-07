Kum ocağında çalışırken nehre düşen 17 yaşındaki Mehmet, kayboldu
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde, kum ocağında çalışan 17 yaşındaki Mehmet Ö., dengesini kaybederek Kızılırmak Nehri'ne düştü. Olayın ardından arama çalışmaları başlatıldı, su altı dalgıçları bölgede arama yapıyor.
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde kum ocağında çalışan Mehmet Ö. (17), dengesini kaybederek Kızılırmak Nehri'ne düştü. Mehmet Ö.'yü arama çalışmaları sürüyor.
Olay, öğle saatlerinde Sarıoğlan ilçesi Burunören Mahallesi'nde meydana geldi. Kızılırmak Nehri kenarındaki kum ocağında çalışan Mehmet Ö., dengesini kaybedip suya düşerek gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Nehirde, su altı dalgıçları tarafından arama çalışması başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Özgür Özel'in A takımı belli oldu!
- Bakan Tunç'u sinirlendiren 'Trump' sorusu
- 12 milyar Avro’ya KKTC’yi sattılar
- İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi
- Süleyman Soylu, Özgür Özel'i hedef aldı!
- DEM Parti'den çok sert 'silah bırakma' çıkışı
- 'Siyasete girecek misiniz?' sorusuna net yanıt
- 2 Nisan boykotunun etkisi belli oldu!
- Kılıçdaroğlu 'kurultay sonrası' sessizliğini bozdu
- 'Asıl savcısına sesleniyorum' diyerek çağırdı!