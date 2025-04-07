Kum ocağında çalışırken nehre düşen 17 yaşındaki Mehmet, kayboldu

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde, kum ocağında çalışan 17 yaşındaki Mehmet Ö., dengesini kaybederek Kızılırmak Nehri'ne düştü. Olayın ardından arama çalışmaları başlatıldı, su altı dalgıçları bölgede arama yapıyor.

Kum ocağında çalışırken nehre düşen 17 yaşındaki Mehmet, kayboldu
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DHA
Yayınlanma: 07.04.2025 - 17:47

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde kum ocağında çalışan Mehmet Ö. (17), dengesini kaybederek Kızılırmak Nehri'ne düştü. Mehmet Ö.'yü arama çalışmaları sürüyor.

Olay, öğle saatlerinde Sarıoğlan ilçesi Burunören Mahallesi'nde meydana geldi. Kızılırmak Nehri kenarındaki kum ocağında çalışan Mehmet Ö., dengesini kaybedip suya düşerek gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Nehirde, su altı dalgıçları tarafından arama çalışması başlatıldı.


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