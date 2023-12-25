Kum ocağındaki istinat duvarı işçileri üzerine çöktü!
Diyarbakır'da, kum ocağı inşaatının beton istinat duvarı, 2 işçinin üzerine çöktü. İşçilerden Ahmet Güngör yaralı kurtarılırken, kuzeni Abdullah Güngör'ün (35) çıkarılması için iş makineleriyle çalışma sürüyor.
Olay, öğleden sonra Yenişehir ilçesi kırsal Güzelköy Mahallesi'nde meydana geldi. Yapımı süren kum ocağının 9 metre yüksekliğinde ve 1 metre kalınlığındaki beton istinat duvarı, çalışmada çöktü.
Bu sırada çalışma yapan 5 işçiden Ahmet ve Abdullah Güngör, göçük altında kaldı, 3 işçi ise son anda kurtuldu. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ahmet Güngör, çevredekilerin yardımıyla kurtarılırken, kuzeni Abdullah Güngör'ün çıkarılması için iş makineleriyle çalışma başlatıldı. Olay yerine gelen Abdullah Güngör'ün yakınları, fenalık geçirdi.
Çalışmalar, 50 kişilik kurtarma ekibi ve 2 iş makinesiyle sürüyor. Öte yandan, işçilerin duvarın çökeceğini fark ettiği ve kaçarken Abdullah Güngör'ün ayağının takılıp düştüğü öğrenildi.
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