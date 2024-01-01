Kumar oynarken yakalandılar: Masadaki paraya el konuldu, para cezası kesildi
Edirne’nin Keşan ilçesinde bir kıraathanede kumar oynadıkları tespit edilen 11 kişiye 44 bin 605 TL idari para cezası kesilirken, masadaki 59 bin 120 TL’ye el konuldu.
Alınan bilgiye göre; Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde bulunan C.Y.’ye ait kıraathanede kontrol yapan polis, işyeri içerisinde 11 kişinin kumar oynadığını tespit etti.
50 TL karşılığında kumar oynandığı belirlenen işyerindeki masada bulunan 59 bin 120 TL, iskambil kağıtlarına ve kollu oyun makinesine el konuldu.
Kumar oynayan 11 kişiye toplam 44 bin 605 TL idari para cezası kesilirken, C.Y. hakkında da adli işlem başlatıldı.
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