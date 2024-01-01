Kumar oynarken yakalandılar: Masadaki paraya el konuldu, para cezası kesildi

Edirne’nin Keşan ilçesinde bir kıraathanede kumar oynadıkları tespit edilen 11 kişiye 44 bin 605 TL idari para cezası kesilirken, masadaki 59 bin 120 TL’ye el konuldu.

İHA
Yayınlanma: 01.01.2024 - 16:07
Kumar oynarken yakalandılar: Masadaki paraya el konuldu, para cezası kesildi
Abone Ol google-news

Alınan bilgiye göre; Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde bulunan C.Y.’ye ait kıraathanede kontrol yapan polis, işyeri içerisinde 11 kişinin kumar oynadığını tespit etti. 

50 TL karşılığında kumar oynandığı belirlenen işyerindeki masada bulunan 59 bin 120 TL, iskambil kağıtlarına ve kollu oyun makinesine el konuldu. 

Kumar oynayan 11 kişiye toplam 44 bin 605 TL idari para cezası kesilirken, C.Y. hakkında da adli işlem başlatıldı.


EDirne KUMAR idari para cezası para cezası

İlgili Haberler

Eskişehir'de kumar oynayan 5 kişiye ceza yağdı

Eskişehir'de kumar oynayan 5 kişiye ceza yağdı
Kumarhane patronu Halil Falyalı cinayetinin zanlısı Hollanda’da yakalandı

Kumarhane patronu Halil Falyalı cinayetinin zanlısı Hollanda’da yakalandı
Çankırı’da kumar baskını: 6 kişiye para cezası kesildi

Çankırı’da kumar baskını: 6 kişiye para cezası kesildi

En Çok Okunan Haberler