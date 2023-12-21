Çankırı’da kumar baskını: 6 kişiye para cezası kesildi

Yayınlanma: 21.12.2023 - 11:56

Güncelleme: 21.12.2023 - 11:56

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kumar oynatıldığı belirlenen bir işyerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda kumar oynayan şahıslar suçüstü yakalandı.

Ekipler tarafından yapılan aramalarda 1 bıçak, 1 orak, 25 sentetik ecza hapı ve 1 adet yazboz ele geçirildi.

İşyeri sorumlusu 2 şahıs hakkında adli işlem başlatılırken kumar oynadığı tespit edilen 6 kişiye toplam 24 bin 330 TL idari para cezası uygulandı.