Çankırı’da kumar baskını: 6 kişiye para cezası kesildi

Çankırı'da polis ekipleri tarafından bir işyerine düzenlenen operasyonda kumar oynarken suçüstü yakalanan 6 kişiye para cezası kesildi.

İHA
Yayınlanma: 21.12.2023 - 11:56
Çankırı’da kumar baskını: 6 kişiye para cezası kesildi
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Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kumar oynatıldığı belirlenen bir işyerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda kumar oynayan şahıslar suçüstü yakalandı.

Ekipler tarafından yapılan aramalarda 1 bıçak, 1 orak, 25 sentetik ecza hapı ve 1 adet yazboz ele geçirildi.

İşyeri sorumlusu 2 şahıs hakkında adli işlem başlatılırken kumar oynadığı tespit edilen 6 kişiye toplam 24 bin 330 TL idari para cezası uygulandı.


Çankırı KUMAR Operasyon

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