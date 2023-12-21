Çankırı’da kumar baskını: 6 kişiye para cezası kesildi
Çankırı'da polis ekipleri tarafından bir işyerine düzenlenen operasyonda kumar oynarken suçüstü yakalanan 6 kişiye para cezası kesildi.
Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kumar oynatıldığı belirlenen bir işyerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda kumar oynayan şahıslar suçüstü yakalandı.
Ekipler tarafından yapılan aramalarda 1 bıçak, 1 orak, 25 sentetik ecza hapı ve 1 adet yazboz ele geçirildi.
İşyeri sorumlusu 2 şahıs hakkında adli işlem başlatılırken kumar oynadığı tespit edilen 6 kişiye toplam 24 bin 330 TL idari para cezası uygulandı.
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