Kumköy sahilindeki barakaların yıkım kararı üçüncü kez ertelendi
Antalya’nın Kumköy sahilinde otellerin yanı başında denize sıfır yapılan 700 çardak için deniz kaplumbağalarının yuvalarına zarar verdiği gerekçesiyle alınan yıkım kararı geçen ay üçüncü kez ertelendi.
Antalya’nın Aksu ilçesindeki 1.5 kilometrelik Kumköy sahili, geçen yıl mart ayında “nesli tükenme tehlikesindeki deniz kaplumbağalarının yuvalanma alanı” ilan edildi.
Binlerce kişinin yaz tatilini geçirdiği Kumköy sahilindeki 700 çardakla ilgili ocak ayında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca alınan yıkım kararı, belediyeye gönderildi. Kararı duyan bazı tatilciler, bölgeye gelerek çardaklarını söktü. Aylar geçmesine rağmen kalan diğer çardaklara dokunulmadı. Yıkım kararı uygulanmayan alanda tatilciler çardaklarda yaptıkları tadilatın ardından yerleşmeye başladı.
Bakanlık tarafından bölgeye asılan “Dikkat. Deniz kaplumbağası yuvalama alanı. Lütfen koruyunuz” yazılı tabelanın etrafında çardaklar olduğu, Kumköy Kültürü Koruma Geliştirme ve Yaşatma Derneği tarafından “Caretta carettaların üreme alanı olan bu alana çardak yapmak kesinlikle yasaktır” yazılı tabela asıldığı görüldü. Aksu Belediyesi, daha önce 29 Ocak olarak duyurulan yıkım kararının 29 Nisan’da uygulanacağını bölgeye asılan pankartla bildirdi. Geçen nisan ayında yıkıma gelecek beş personelden üçünün koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasıyla 3. kez ertelendi.
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