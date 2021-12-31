Kumluca için kırmızı alarm verildi

31 Aralık 2021 Cuma, 17:31

Kumluca Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi (KUMAFET), Domates Masa ile koordineli olarak tüm hizmet birimleriyle seferber oldu. Çevre illerden gelen AFAD ve Kızılay ekipleriyle olası afetler için teyakkuza geçtiler.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, ilçedeki son durumla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Kıymetli Kumlucalılar dün geceden itibaren etkili olan Kumluca’mızdaki sağanak yağış Kumluca Belediyesi tüm ekipleriyle teyakkuz halinde çalışmalarına devam ediyor. Kumluca’mızın tamamında yağışın artması ile beraber bütün derelerden özellikle dağlık bölgeden gelen suların etkisiyle beraber Kumluca’daki bi çok dolmuş şişmiş durumda özellikle denizdeki dalgaların yüksekliğiyle beraber denize suyun ulaşmamasından dolayı bazı yerlerde hızla tıkanıklılıklar artıyor. Can kaybı olmamasına şükrediyoruz, mal kaybımızda ve seralarımıza su girmeye başladı biz tüm iş makinalarımızla beraber Kumluca Belediyesi olarak açmaya çalışıyoruz vatandaşlarımızda zorda kalanlara KUMAFET merkezimizden burada AFAD yardım için hazırda bekliyor Kızılay’ımız burada yardım için hazırda bulunuyor devletimizin bütün kurum ve kuruluşları da bizim yanımızda dolayısıyla Biz Kumluca’mızdaki mücadelelimize topyekün mücadeleye devam ediyoruz. Özellikle can kaybı olmasın diye bu mücadelemize devam ediyoruz."