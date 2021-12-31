Antalya'da son durum: Sağanak yağışın etkisi altındaki Antalya'dan görüntüler

Kemer ilçesindeki marinada bağlı olan teknelerde tüm kontrollerinin yapıldığını söyleyen Kemer Marina Genel Müdürü Levent Tokaç, "Ekip olarak dünden bu yana çalışıyoruz. Rüzgarın hızı, şu an artmaya devam ediyor. Bütün teknelerimizin güvenliğini sağlamak için çalışıyoruz. Şu ana kadar olumsuz bir sonuçla karşılaşmadık. Umarım, hortum gibi bir doğal afetle karşılaşmayız. Meteoroloji'nin vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda şu an için denize çıkmak uygun değil. Bu şartlarda normal bir teknenin dışarı çıkması mümkün değil. Meteorolojik uyarıya göre, teknelerin dışarı çıkmasına müsaade etmiyoruz" dedi.