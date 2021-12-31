Antalya'da son durum: Sağanak yağışın etkisi altındaki Antalya'dan görüntüler
Sağanak yağış, turizmin başkenti Antalya'yı vurdu. Yoğun yağış etkisi altındaki Antalya'da, yer yer görülen sel, yurttaşlara zor anlar yaşattı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), kırmızı kodla aşırı yağış uyarısı yapılan Antalya'da 50 su baskını ihbarına belediye ve itfaiye ekiplerince müdahale edildiğini bildirdi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, kente ortaya çıkabilecek olumsuz durumlara karşı görevlendirilen AFAD personeliyle birlikte Kumluca Koordinasyon Merkezinde 18 personel, 4 dalgıç, 6 araç ve 3 botun, merkezdeki koordinasyonda ise 20 personel, 6 araç, 3 dalgıç ve 3 botun hazır bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, İYAK Derneğinden 6 personel ve bir araç, SKUT Derneğinden 10 personel ve bir aracın hazır bekletildiği ifade edildi.
Antalya Kemer'de metrekareye düşen yağış 421 kilograma ulaştı.
Merkez ve batı ilçeleri için kırmızı kodla aşırı yağış uyarısı yapılan Antalya'da son 34 saatte metrekareye en fazla yağış 421 kilogramla Kemer Ovacık'a düştü.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, AA muhabirine, sağanağın şiddetini azaltarak Antalya'nın batı kesimlerinde etkisini sürdürdüğünü belirtti.
Ekiplerin 24 saat görevde olduğunu anlatan Gültekin, "Yağışlar yavaş yavaş etkisini kaybediyor. Uyarının verildiği noktalardaki radarlarda yoğunluk var. Bunun güneye Mısır tarafına kaymasını bekliyoruz. Öğleden sonra yağışların etkisi tamamen azalacak" diye konuştu.
Antalya kent merkezinde fırtına hızını artırdı. Saatte 90 kilometre hızla esen fırtına nedeniyle dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde, dev dalgalar kıyı bandını dövdü.
Sahil denize karışan toprak nedeniyle tamamen çamur rengine döndü. Falezlere çarpan dalgalar 30 metre yüksekliğe kadar ulaştı. Diğer yandan Konyaaltı ilçesindeki Çakırlar ve Altınyaka mahallelerini birbirine bağlayan Boğaçayı Köprüsü de yükselen ve çamur rengine dönen suya gömüldü.
Ulaşıma izin verilmezken vatandaşların köprü kenarında otomobilleri içinde oturup köprüyü izledikleri dikkati çekti.
Kemer ilçesindeki marinada bağlı olan teknelerde tüm kontrollerinin yapıldığını söyleyen Kemer Marina Genel Müdürü Levent Tokaç, "Ekip olarak dünden bu yana çalışıyoruz. Rüzgarın hızı, şu an artmaya devam ediyor. Bütün teknelerimizin güvenliğini sağlamak için çalışıyoruz. Şu ana kadar olumsuz bir sonuçla karşılaşmadık. Umarım, hortum gibi bir doğal afetle karşılaşmayız. Meteoroloji'nin vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda şu an için denize çıkmak uygun değil. Bu şartlarda normal bir teknenin dışarı çıkması mümkün değil. Meteorolojik uyarıya göre, teknelerin dışarı çıkmasına müsaade etmiyoruz" dedi.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, saat 13.30 itibarıyla Döşemealtı ilçesi Nebiler bölgesine 152,2, Kemer ilçesi Ovacık mevkisine 148,3, Korkuteli'ne 145,9, Kepez'e 131,8, kent merkezine 115,9 kilogram yağış düştü. Bu arada rüzgarın hızı da Kemer Limanı'nda 124,2, Antalya'da 90, Finike'de 82,8, Konyaaltı'nda 77, Kaş'ta 74.5 kilometreye ulaştı.
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