Kumpas davalarındaki usulsüzlüklerin görüşüldüğü duruşmada üçüncü gün
FETÖ'nün “Poyrazköy, Kafes, ÇYDD, Amirallere Suikast” kumpaslarındaki usulsüzlüklere ilişkin Silivri'de görülen davada üçüncü gün tamamlandı.
FETÖ tarafından kurgulanan “Poyrazköy, Kafes, ÇYDD, Amirallere Suikast” davalarındaki usulsüzlüklere ilişkin eski polis ve bilirkişilerin yargılandığı davanın ikinci celsesinde üçüncü gün tamamlandı.
Duruşmaya Tolga Güzeltaş ve Polat Kongur’la devam edildi.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde söz konusu dönemde başkomiser olarak görev yapan Güzeltaş, “İstihbarat olarak soruşturma öncesi dinleme yapmaktaydık. Soruşturma aşamasında da yaptık. Bunu engelleyen hukuken bir hüküm bulunmamaktadır” dedi. Dönemin İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü başkomiseri Polat Kungur ise “Sabri Uzun döneminde açılan sınavda başarılı oldum ve istihbarat müdürlüğünde yer aldım” derken hakkındaki davalarda birleştirme talep etti. Duruşmaya, bugün 09.30’da Salih Tuna ve Yalçın Öğreten’in dinlenmesiyle devam edilecek. ÇYDD avukatı Volkan Yalçınkaya, “Sanıklar yargılamayı uzatmaya yönelik hareket etmektedir” dedi.
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